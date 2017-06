Obervermunt II: 80 Mio. Euro Nachforderungen

Die Baufirmen des Pumpspeicherkraftwerks Obervermuntwerk II haben Nachforderungen in der Höhe von 80 Millionen Euro gestellt. Wie die Wirtschaftspresseagentur berichtet, wird über die genaue Höhe aber noch verhandelt.

Beim Obervermuntwerk II handelt es sich um das derzeit größte Bauprojekt in Vorarlberg. Die Illwerke/VKW-Gruppe baut im Bereich zwischen Silvrettastausee und Vermuntstausee seit dem Frühjahr 2014 ein neues Pumpspeicherkraftwerk. Das budgetierte Investitionsvolumen für die 360-Megawatt-Anlage liegt bei rund 500 Millionen Euro.

„Summe wird sehr weit darunter liegen“

Illwerke/VKW-Gruppe -Pressesprecher Andreas Neuhauser bestätigt gegenüber der Wirtschaftspresseagentur, dass alle Baufirmen zusammen rund 80 Millionen Euro mehr verlangen als ursprünglich vereinbart. Dieser Betrag sei aber das schlimmste Szenario, am Schluss werde man sicherlich „sehr weit“ darunter liegen.

Einige der strittigen Beträge seien mit Baufirmen bereits ausverhandelt worden, so Neuhauser. Wie viele der Nachforderungen schlussendlich schlagend werden oder was noch kommen könnte, könne derzeit nicht seriös beantwortet werden, da die Bautätigkeiten noch am Laufen seien.

Gesamtkosten von 500 Mio. Euro sollen halten

Die zusätzlichen Kosten können sich aufgrund unerwarteter Probleme während der Bauphase oder geänderter Wünsche des Bauherrn ergeben. Bei der Illwerke/VKW-Gruppe geht man trotz der Nachforderungen davon aus, dass die angepeilten Baukosten von 500 Millionen Euro halten werden.

Das kann laut Pressesprecher Neuhauser schon heute gesagt werden, schließlich habe man bei der Kalkulation eine gewisse Sicherheitsreserve eingebaut.

Link: