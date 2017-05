Lindau: Denkmalschützer gegen Beleuchtung

Der Mangturm in der Lindauer Hafeneinfahrt erstrahlt seit einigen Tagen in neuem Licht. Geplant ist, die besondere neue Beleuchtung auf Seehafen und Altstadt auszudehnen. Jetzt laufen Denkmalschützer Sturm gegen das Projekt.

Die Denkmalschützer stören die LED-Leuchtkörper, die blockartig an den historischen Fassaden angebracht werden sollen. Sie erteilen den Plänen, die vor allem die CSU verfolgt, eine Absage, berichtet die „Schwäbische Zeitung“. Die CSU will, dass Lichtinstallationen, wie sie derzeit getestet werden, dauerhaft eingerichtet werden. Ein Lichtkonzept gäbe es bereits - erstellt vom Innsbrucker Lichtgestalter Dieter Bartenbach.

Die Ideen der Nutzung sind vielfältig. So könnte man historische Themenabende gestalten, indem etwa an einem Abend alle Renaissance-Gebäude angestrahlt werden, an einem anderen Abend alle Barockbauten. Die CSU erhofft sich davon touristische Effekte, vor allem die Gastronomie der Inselstadt würde profitieren, glauben die Konservativen. Eine Umsetzung scheint jetzt aber ungewiss.