Vier junge Einbrecher festgenommen

Die Polizei hat am 22. Mai vier junge Einbrecher in Dornbirn-Oberdorf festgenommen. Die Männer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren hatten zuvor in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dabei wurden sie von einem Passanten entdeckt.

Die Einbrecher hatten es auf ein Einfamilienhaus in Dornbirn-Oberdorf abgesehen: Während ein 19-jähriger Mann die Terrassentür zu dem Haus aufbrach, standen seine drei Komplizen laut Polizei „Schmiere“. Ein Passant bemerkte die Vorgänge und alarmierte die Polizei. Nur wenig später klickten die Handschellen: Die Polizeiinspektionen Dornbirn und Bregenz konnten die Männer noch im Umfeld des Tatorts stellen. Ein Fluchtversuch misslang.

Eine Sturmhaube und Einbruchswerkzeuge wurden in der Nähe des Tatorts sichergestellt. Die Männer - einer stammt aus Götzis, die übrigen aus dem Landkreis Lindau - sind geständig. Über einen 24-jährigen, in Lindau wohnhaften Mann wurde die Untersuchungshaft verhängt.