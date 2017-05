Neuer Eigentümer für Sonderhoff Vorarlberg

Der deutsche Konsumgüterkonzern Henkel hat laut Wirtschaftspresseagentur die Übernahme der gesamten deutschen Sonderhoff Holding angekündigt. Sonderhoff beschäftigt in Vorarlberg an zwei Standorten über 100 Mitarbeiter.

Die deutsche Firmengruppe Sonderhoff Holding GmbH hat ihren Hauptsitz in Köln, betreibt aber auch ein größeres Werk in Dornbirn und einen weiteren Standort in Hörbranz. Laut Wirtschaftspresseagentur habe der deutsche Konsumgüterkonzern Henkel AG & Co. KGaA vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass die Absicht bestehe, die gesamte Firmengruppe Sonderhoff zu übernehmen.

Die Übernahme bedarf aber noch der Zustimmung der österreichischen und deutschen Kartellbehörden. Dort wurde der geplante Deal vor wenigen Tagen ebenfalls veröffentlicht. Noch läuft die Frist, in welcher die Kartellbehörden ein mögliches kartellgerichtliches Verfahren beantragen können. Henkel als auch Sonderhoff haben vereinbart, keine weiteren finanziellen Details zu dieser Transaktion zu nennen.

Gesellschaften in fünf Ländern

Henkel wolle mit dieser Übernahme des bislang privat geführten Unternehmens die Kompetenz bei Dichtstoffen ausbauen. Denn Sonderhoff verfüge über das entsprechende Know-how für hochwirksame Dichtstoff-Lösungen für die industrielle Fertigung. Henkel bezeichnet Sonderhoff als „einen der führenden Hersteller innovativer Systemlösungen auf Basis geschäumter Dichtstoffe“. Das Unternehmen verfüge zudem über umfassende Kompetenz in der Entwicklung und Herstellung von maßgefertigten Dosieranlagen.

Die Sonderhoff-Gruppe erzielte 2016 einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro und beschäftigt weltweit 280 Mitarbeiter. In fünf Ländern, konkret in Deutschland, Österreich, Italien, USA und China, ist Sonderhoff mit eigenen Gesellschaften vertreten.

Mehr als 100 Mitarbeiter in Vorarlberg

Zur Sonderhoff Holding gehören die Sonderhoff Chemicals GmbH, die Sonderhoff Services GmbH, die Sonderhoff Engineering GmbH sowie die Sonderhoff Polymer-Services Austria GmbH. In Vorarlberg sind bereits seit mehreren Jahren die Sonderhoff Engineering GmbH sowie die Sonderhoff Polymer-Services Austria GmbH tätig.

Letztgenannte Gesellschaft mit etwa acht Mitarbeitern sitzt in Hörbranz im ehemaligen Firmengebäude der Sonderhoff Engineering GmbH. Dieses Unternehmen wiederum übersiedelte kürzlich in einen Neubau im Dornbirner Betriebsgebiet Pfeller (Dornbirn Nord). Dort werden mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt. In Dornbirn befindet sich der Hauptsitz des Geschäftsbereiches Engineering der Sonderhoff-Gruppe.