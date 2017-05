Motorradfahrerin tödlich verunglückt

Am Dienstagmittag ist in Andelsbuch-Bersbuch eine deutsche Motorradfahrerin tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich nach einem Überholmanöver. Ein entgegenkommender PKW-Lenker blieb unverletzt.

Eine Motorradfahrerin war am Dienstag in einer Gruppe auf der L200 von Bersbuch in Richtung Reuthe unterwegs. Die Motorradgruppe aus Deutschland - zwei Männer und eine Frau - überholte einen LKW in Höhe des örtlichen Bauhofs. Die 55-jährige Motorradlenkerin geriet nach Polizeiangaben in den Gegenverkehr. Sie prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen PKW. Die Frau erlitt tödliche Verletzungen. Ein entgegenkommender 44-jähriger Autofahrer blieb in seinem PKW unverletzt. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.