Polizei warnt vor nächtlichen Einbrechern

Seit Donnerstag hat die Polizei in den Bezirken Bludenz und Feldkirch mehrere Einbrüche in Wohnhäuser festgestellt. Es wurde hauptsächlich Bargeld aus Geld- und Handtaschen gestohlen. Die Bewohner waren in fast allen Fällen zu Hause und schliefen.

Die Polizei spricht von gehäuften Einbrüchen in den Bezirken Bludenz und Feldkirch. Insgesamt wurden elf Einbrüche seit Donnerstag angezeigt. Unbekannte Täter suchten die Wohnhäuser in der Nacht auf und verschafften sich offenbar über teils gekippte, teils versperrte Fenster sowie Terrassen- und Kellertüren Zutritt in die Häuser.

Bewohner schliefen

In fast allen Fällen schliefen die Bewohner, während die Einbrecher Geld- und Handtaschen ausräumten. Erbeutet wurde Bargeld. Die Summe ist nicht bekannt. Bislang kam es zu keinem Kontakt zwischen Bewohnern und Täter. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen oder mehrere reisende Täter handelt.

Überwachung verstärkt

Die gefährdeten Gebiete werden verstärkt überwacht, so die Polizei. Grenzüberschreitende Ermittlungen durch das Landeskriminalamt sind im Gange. Die Polizei ersucht die Bevölkerung, verdächtige Wahrnehmungen rasch unter Verwendung des Notrufes „133“ zu melden.