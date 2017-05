ÖBB stockt Sicherheitspersonal auf

In Vorarlberg fahren pro Tag rund 40.000 Fahrgäste mit den ÖBB. Nachdem sich laut Bahn-Angaben in den letzten Jahren viele Kunden vor allem von Bettlern belästigt fühlten, wurde - und wird demnächst erneut - das Sicherheitspersonal aufgestockt.

Zehn Mitarbeiter sind jeweils in den Bahnhöfen Bregenz, Feldkirch und Bludenz fix stationiert, dazu kommen laut ÖBB-Pressesprecher Roman Hahslinger zehn mobile Mitarbeiter in den Zügen sowie zehn Informationsmitarbeiter. Die verstärkte Präsenz schrecke vor allem Bettler in Zügen ab, so Hahslinger: „Die Situation hat sich merklich verbessert, es ist weniger geworden. Aber wir werden hier natürlich dranbleiben, dass es noch zu einer weiteren Verbesserung kommt.“

Team soll weiter verstärkt werden

Darum werden acht zusätzliche Kräfte gesucht - vor allem im Hinblick auf den bevorstehenden Fahrplanwechsel im Dezember. Denn ab diesem Zeitpunkt soll auch an den Wochenenden die Bahn durchgehend in der Nacht stündlich zwischen Bregenz und Bludenz verkehren. Dafür wird das Sicherheitspersonal verstärkt zum Einsatz kommen - wahrscheinlich sogar mit Bodycams.

