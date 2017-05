Kind von Kleintransporter angefahren

Ein achtjähriger Junge wurde Mittwochnachmittag in Wolfurt von einem Kleintransporter angefahren. Der Bub wollte hinter einem Bus die Straße überqueren, der Kleintransporter konnte trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Der Kleintransporter war Mittwochnachmittag gegen 15.50 Uhr auf der Brühlstraße in Wolfurt in Richtung Schwarzach unterwegs. Kurz nach der Kreuzung mit der Weberstraße hielt auf der gegenüberliegenden Fahrbahn ein Linienbus an. Als der Kleintransporter auf Höhe des Linienbusses war, überquerte der Achtjährige unmittelbar hinter dem Linienbus die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung konnte der Kleintransporter einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge wurde mit Verdacht auf Kopfverletzungen ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.