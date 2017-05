Pkw fährt mit rauchendem Motor zu Tankstelle

Weil aus dem Motorraum Rauch aufstieg, hat ein Pkw-Lenker am Mittwoch in Alberschwende die erstbeste Ausfahrt genommen und ist in die dortige OMV-Tankstelle eingefahren. Dort ging der Motor in Flammen auf.

Maurice Shourot

Dank des schnellen Eingreifens des Pächters konnte Schlimmeres verhindert werden: Er nahm die Zapfsäulen außer Betrieb und machte sich anschließend daran, das Feuer mit einem Handfeuerwehrlöscher zu bekämpfen. Der Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand komplett zu löschen. Weder der Pkw-Lenker noch seine beiden Mitfahrer wurden verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.