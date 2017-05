Versuchter Mord: Prozess nach Messerstecherei

Wegen versuchten Mordes muss sich am Mittwoch ein Mann aus Pakistan vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr in Vandans siebenmal auf einen Afghanen eingestochen zu haben.

Die Tat ereignete sich Mitte Oktober 2016. Vor einer Unterkunft in Vandans gerieten der damals 23-jährige Pakistaner und der 27-jährige Afghane in einen Streit - mehr dazu in Messerattacke: 23-Jähriger ist geständig.

Mit Stichen lebensbedrohlich verletzt

Laut Anklage stach der Pakistaner mit einem Küchenmesser siebenmal wuchtig zu - unter anderem in den Rumpf des Opfers und in den Oberschenkel. Dabei fügte er dem Afghanen lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Zwar gab der Pakistaner danach die Messerstiche zu, töten habe er seinen Kontrahenten aber nicht wollen. Er habe sich lediglich zur Wehr gesetzt, so der Tatverdächtige. Anders sieht das die Staatsanwaltschaft. Sie wirft ihm versuchten Mord vor.