Altach verliert Schlüsselspiel gegen Sturm Graz

Der SCR Altach hat am Sonntag das Schlüsselspiel vor heimischem Publikum gegen Sturm Graz mit 1:2 (0:1) verloren. Der Europacup ist damit in weite Ferne gerückt.

Christian Schulz (58.) und Baris Atik (83.) sorgten vor 5.500 Zuschauern in der Cashpoint Arena in Altach für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Der Anschlusstreffer durch Philipp Netzer in der 88. Minute war nur noch Ergebniskorrektur, an der Niederlage änderte er nichts mehr. Für Sturm war es bereits der siebente Sieg gegen Altach in den vergangenen neun Aufeinandertreffen.

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Damit liegt Altach in der Tabelle drei Runden vor Schluss vier Zähler hinter Sturm Graz auf dem vierten Platz. Um die Qualifikation für die Europa League sicher zu erreichen, müsste Altach noch auf den dritten Rang vorstoßen. Ein vierter Platz reicht nur, wenn Meister Red Bull Salzburg am 1. Juni in Klagenfurt das Cupfinale gegen Rapid gewinnt.

