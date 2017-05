Wallner unterstützt Kurz: „Ein klares ‚Ja‘ dazu“

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) stärkt Außenminister Sebastian Kurz den Rücken: Die sieben Forderungen, mit denen Kurz in den Parteivorstand der ÖVP geht, würden in die richtige Richtung gehen, eine Veränderung sei notwendig.

Der Forderungskatalog hat es in sich: Sieben Bedingungen soll die Volkspartei erfüllen, damit Sebastian Kurz sich im Parteivorstand am Sonntag bereiterklärt, den Posten des ÖVP-Obmanns zu übernehmen. So will Kurz bei der nächsten Nationalratswahl mit einer eigenen Liste antreten, die auch von anderen Parteien und Plattformen unterstützt werden kann.

APA/Herbert Pfarrhofer

In personellen und inhaltlichen Fragen will Kurz weitgehende Vollmachten, bei der Bundeslistenerstellung freie Hand, bei Landeslisten will er ein Vetorecht. All das käme einer Entmachtung bestehender Strukturen gleich.

„Kapitän braucht Entscheidungsspielräume“

Landeshauptmann Markus Wallner kann dem viel abgewinnen. Kurz’ Bedingungen seien ihm schon länger bekannt gewesen, sagte Wallner am Sonntag im Gespräch mit ORF Radio Vorarlberg. Insgesamt würden die Forderungen in die richtige Richtung weisen: „Ein guter Obmann muss natürlich auch Kapitän der Mannschaft sein. Und ein guter Kapitän braucht Entscheidungsspielräume.“

Auf Landesebene sei man das schon gewohnt, sagt Wallner: „Es ist daher auch nachvollziehbar, dass ein Bundesobmann das für sich beansprucht.“ Dahinter stehe die größere Idee, die Volkspartei neu aufzustellen und starre Strukturen aufzubrechen. Darin sieht Wallner eine Chance für die ÖVP: „Ein klares ‚Ja‘ dazu“.

Vetorecht? „Stört mich nicht“

Vor einer Entmachtung der Landeshauptleute fürchtet sich Wallner nicht: „Veränderungsbereitschaft ist jetzt gefragt.“ Dafür brauche es ein Zusammenspiel zwischen Land und Bund. Auch mit einem Vetorecht des Bundesparteiobmanns mit Blick auf die Landeslisten könne er leben: „Mich stört das überhaupt nicht.“

Er sei für die größere Idee zu gewinnen, weil Veränderungen schlicht notwendig seien. Und die umschreibt Wallner so: Die Partei müsse in die Breite gebracht werden, sie solle neue Bevölkerungsschichten ansprechen und den Generationenwechsel anpacken.

