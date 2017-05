Tiefgaragenbrand: 90 Bewohner evakuiert

Zu einem Großeinsatz musste die Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag in Bludenz ausrücken. In der Tiefgarage einer Wohnanlage brannten vier Autos. 90 Bewohner mussten evakuiert werden, acht von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 0.20 Uhr geriet ein Auto in der Tiefgarage in Brand. In Folge fingen drei in der Nähe abgestellte Autos Feuer, alle vier Fahrzeuge wurden komplett zerstört.

Brandursache noch unklar

Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Vorsorglich wurden 90 Bewohner der Wohnanlage auf eine mögliche Rauchgasvergiftung hin untersucht. Acht Personen mussten zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht werden, acht weiter konnten vor Ort ambulant behandelt werden.

Durch den Brand wurden auch Teile der Decke der Tiefgarage stark beschädigt. Ein Statiker wird die Beschaffenheit der Decke untersuchen. Ebenfalls im Einsatz sind die Brandermittler, da die Brandursache noch nicht feststeht.

150 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehren Bludenz, Bings und Bürs waren mit 150 Mann und 15 Fahrzeugen im Einsatz. Zur Hilfe kamen auch 18 Rettungskräfte sowie zehn Polizisten.

Die größte Herausforderung für die Einsatzkräfte war die große Einsatztiefe: Die Atemschutzträger der Feuerwehr mussten 120 Meter durch starken Rauch zum Brandort vordringen.