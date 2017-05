Mitterlehner-Rücktritt: Reaktionen aus Vorarlberg

Nach dem Rücktritt von Vizekanzler und ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner will die Volkspartei in einem Bundesvorstand am Wochenende klären, wer die Führung übernehmen soll. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bedauert den Rücktritt sehr, kann ihn aber verstehen.

Nach tagelangen Scharmützeln nimmt Mitterlehner den Hut. In einer überraschend angekündigten „persönlichen Erklärung“ in der ÖVP-Zentrale gab er zu Mittag seinen Rücktritt bekannt. Das betrifft sowohl den Parteivorsitz als auch seine Regierungsämter. Am Wochenende soll es einen Parteivorstand geben. Als Vizekanzler und Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung will Mitterlehner mit 15. Mai gehen - mehr dazu in ORF.at.

APA/GEORG HOCHMUTH

Wallner kann Rücktritt verstehen

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bedauert den Rücktritt sehr. Er könne aufgrund der angespannten Lage und den Dauerkonflikten in der Koalitionsregierung den Entschluss nachvollziehen. Nun brauche es ein Treffen innerhalb der Partei – auch mit den Landeshauptleuten -, um die Weichen neu zu stellen.

Sprickler-Falschlunger bedauert Mitterlehner

Die Vorarlberger SPÖ-Chefin Gab Sprickler-Falschlunger bedauert Mitterlehner. Kanzler Christian Kern (SPÖ) und Mitterlehner hätten gut miteinander gekonnt. Aber man müsse den Rücktritt zur Kenntnis nehmen. Sie verstehe es gut, dass – wenn man – vor allem innerhalb der Partei ständig desavouiert werde, irgendwann die Konsequenzen ziehen müsse.

Rauch: „Starker Abgang“

In einer ersten Reaktion schreibt Vorarlbergs Grünen-Chef Johannes Rauch auf Facebook. Es sei - ausgenommen den Angriff auf ORF-Moderator Armin Wolf - ein starker Abgang von Mitterlehner gewesen. Mitterlehner habe ernsthaft versucht, seine Arbeit zu machen. Für ihn rieche es nun stark nach Neuwahlen.

NEOS wenig überrascht

Die NEOS sind vom Rücktritt wenig überrascht. Mitterlehner sei das jüngste Opfer des politischen Systems in Österreich, sagt die NEOS-Landessprecherin Sabine Scheffknecht. Wenn die Regierungsarbeit nicht funktioniere, dann hätten die Bürger das Recht auf Neuwahlen, so Scheffknecht.

Kurz: Amt des ÖVP-Obmanns „nicht so attraktiv“

Als in der ÖVP bevorzugter Nachfolger gilt Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz. Dieser hatte allerdings zuletzt gesagt, er wolle die Partei zum derzeitigen Zeitpunkt nicht übernehmen. Kurz soll eine Strukturreform in der ÖVP verlangen. Am Dienstag sagte Kurz bei einem Vorarlberg-Besuch, das Amt des ÖVP-Obmanns sei „nicht so attraktiv“. - mehr dazu in Kurz: Amt des ÖVP-Obmanns „nicht so attraktiv“ (vorarlberg.ORF.at; 9.5.2017)