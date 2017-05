Loacker übernimmt Häusle-Gruppe

Das Götzner Recycling-Unternehmen Loacker übernimmt die Häusle-Gruppe zu 94,84 Prozent, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das deutsche Bundeskartellamt hat dem Übernahmeansinnen grünes Licht erteilt.

Die beiden größten Vorarlberg Recyclingunternehmen machen zukünftig noch stärker gemeinsame Sache. Nach der Zustimmung der Bundeswettbewerbsbehörde hat nun auch das deutsche Bundeskartellamt eingewilligt. Das Familienunternehmen Loacker hält damit zukünftig 94,84 Prozent an der Häusle-Gruppe, zu der neben der Niederlassung in Lustenau auch die Häusle Schweiz AG in Reineck und die Fischer Recycling Lindau GmbH gehören. Loacker hielt seit 2008 42,06 der Geschäftsanteile.

Loacker Recycling GmbH

Möglich wurde die Übernahme, weil die Gesellschafter CETEC GmbH und WHB Hofer GmbH ihre Anteile von jeweils 26,39 Prozent abgeben. Die nach der Übernahme durch Loacker verbleibenden 5,16 Prozent hält der Feldkircher Abfallentsorger Böhler und Sohn GmbH. Der Kauf wird in den nächsten Tagen abgewickelt.

Loacker investiert in Sanierungsprozess

Mit der Übernahme wolle man Synergieeffekte nutzen und Kräfte bündeln: "Durch den Zusammenschluss wird nun vieles einfacher, die Wege kürzer und die Arbeit effizienter. Ein erster Schritt wird die Optimierung der externen und internen Abläufe sein“, erklärte Geschäftsführer Karl Loacker.

Loacker will jetzt mehrere Millionen Euro in die Sanierung von Häusle investieren, das im vergangenen Jahr mit illegalen Mülldeponien in die Schlagzeilen geraten war. Ein Personalabbau sei nicht geplant. Schon im April war bekanntgeworden, dass die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde der Übernahme grünes Licht erteilt hatte. Damals fehlte aber noch die Zustimmung des deutschen Bundeskartellamts.

