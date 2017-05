Radarbox in Hard wird mit Stahlanker beschädigt

In Hard wurde in der Nacht auf Sonntag eine Radarbox mit einem Stahlanker beschädigt. Zudem wurden mehrere Straßenbegrenzungspfosten ausgerissen. Die Täter sind bisher unbekannt, die Polizei bittet um Hinweise.

Die Vorfälle ereigneten sich laut Polizei in der Nacht auf Sonntag zwischen 17.30 Uhr und 2.30 Uhr. Die beschädigte Radarbox befindet sich in der Industriestraße in Hard. Als Tatwerkzeug wurde ein rund 30 Kilogramm schwerer Stahlanker verwendet, dieser wurde zuvor aus einem benachbarten Garten gestohlen. Die Täter beschädigten sowohl die Metall-Blendenabdeckung als auch den Metallkasten der Radarbox. Der Anker wurde am Tatort zurückgelassen.

Landespolizeidirektion

Laut Polizei dürfte die selbe Täterschauft zuvor bei der Rheinstraße L 202 und der Lustenauer Straße L 203 zahlreiche Straßenbegrenzungspfosten ausgerissen haben. Die Polizeiinspektion Hard bitte um Hinweise.