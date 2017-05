Altach gegen Austria Wien geschwächt

Der SCR Altach geht geschwächt ins Match gegen die Austria Wien am Samstag. Neben dem verletzten Benedikt Zech müssen auch Torwart Andreas Lukse, Kapitän Philipp Netzer und der gesperrte Patrick Salomon zusehen.

Während sich Zech zuletzt gegen St. Pölten eine schwere Gehirnerschütterung zuzog, leiden Lukse und Netzer an Muskelverletzungen. Auch Louis Ngwat-Mahop ist fraglich. Für Trainer Martin Scherb sind das besonders schlechte Neuigkeiten, stehen mit den beiden Spielen gegen Austria Wien am Samstag und gegen Sturm Graz am nächsten Wochenende doch zwei entscheidende Partien im Kampf um die Europacup-Startplätze an.

„Es sind wichtige Spieler, die fehlen, aber die Breite des Kaders ist vorhanden“, gab sich Scherb vor dem Heimspiel gegen die Austria betont optimistisch. Derzeit liegt Altach in der Tabelle auf Rang drei, vier Punkte hinter den Wienern und einen Punkt vor Sturm. Gegen die Austria spricht zumindest die Statistik für Altach: Von den vergangenen fünf Duellen konnte man vier gewinnen. Anpfiff am Samstag ist um 16.30 Uhr.