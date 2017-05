Verurteilt: NS-Symbole im Internet verwendet

Wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung wurde am Landesgericht Feldkirch am Freitag ein 32-jähriger Deutscher verurteilt. Der Mann soll über mehrere Jahre hinweg im Internet NS-Symbole verwendet haben. Außerdem wurden in seinem Haus NS-Gegenstände gefunden.

Aufgefallen und aufgeflogen ist der Deutsche, weil er im Internet eine Handyhülle mit Hakenkreuz bestellt hatte. Der Angeklagte gab an, dass er die Handyhülle einem Freund zum Geburtstag schenken wollte.

Das Haus des Angeklagten wurde von der Polizei zweimal durchsucht, dabei fanden die Beamten im Keller eine Metallplatte mit SS-Zeichen und einen Pullover mit SS-Totenkopf. Besonders dreist war das Profilbild bei „Whats App“ – es zeigte ein Portrait von Adolf Hitler.

Nach dem Motiv für diese Tat befragt, sagte der Angeklagte. Er sei eben dumm gewesen und könne nicht sagen, warum er das alles gemacht habe. Auf die zentrale Frage des Gerichtes, welche Einstellung er grundsätzlich zum Nationalsozialismus hat, wollte dieser keine Angaben machen.

Der Mann wurde zu zwölf Monaten bedingter Haft und einer unbedingten Geldstrafe von 1.440 Euro verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.