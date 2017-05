Umstrittene Broschüre - Wallner nimmt Stellung

ÖVP-Landesparteiobmann Markus Wallner hat nun auf die umstrittene Broschüre der Bundes-ÖVP, die in Form eines „Manifests“ vor einer rot-grünen Koalition warnt, reagiert.

Jetzt hat auch Wallner Stellung zu der umstrittenen Broschüre seiner Bundespartei, die als Argumentationshilfe für ÖVP-Funktionäre gegen eine mögliche rot-grüne Bundesregierung gedacht war, genommen. Die Broschüre ist wegen ihrer Polemik vor allem gegen Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) umstritten.

Stellungnahme in „Vorarlberg heute“ ÖVP-Landesparteiobmann Markus Wallner nimmt in Vorarlberg heute Stellung zur Broschüre.

„Nicht mein persönlicher Stil“

Wallner sagte in der Fernsehsendung „Vorarlberg heute“, er habe keine Freude mit der Broschüre, das sei nicht sein persönlicher Stil. Man könne die Bundes-Partei nur insgesamt auffordern, von solchen Verunglimpfungen Abstand zu halten. Die Broschüre werde in Vorarlberg nicht verteilt, und dabei bleibe es auch - mehr dazu in „Manifest“ gegen Rot-Grün wird nicht verteilt (vorarlberg.ORF.at; 2.5.2017).