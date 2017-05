Arm von Metallgitter durchbohrt

Weil er ausgerutscht ist, hat sich ein 59-jähriger Mann am Donnerstag in Dornbirn an einem Baustellengitter festhalten wollen. Dabei bohrten sich die Metallstäbe des Gitters durch seinen Unterarm.

Laut Polizeiangaben ging der Mann vor Arbeitsbeginn in den Stall einer Bekannten zum Misten. Auf dem Rückweg rutschte er auf nassem Grund aus. Der 59-Jährige wollte sich an einem Baustellengitter festhalten, fiel aber so unglücklich, dass sich das Metall durch seinen rechten Unterarm bohrte. Die Feuerwehr musste einen Teil des Gitters herausschneiden. Der Verletzte wurde dann mit dem ausgelösten Eisenteil ins Krankenhaus Dornbirn transportiert.