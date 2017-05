Urlaub am Bauernhof soll gestärkt werden

„Urlaub am Bauernhof“ soll besser vermarktet werden. Landwirtschaftskammer und Vorarlberg Tourismus möchten die Landwirtschaft in den Mittelpunkt stellen. Der Verein „Urlaub am Bauernhof“ hat im Land mittlerweile rund 100 Mitgliedsbetriebe.

Urlaub am Bauernhof - das steht für Idylle, Tiere und schöne Landschaft. Die Gäste lernen darüber hinaus aber auch das wahre Leben auf dem Bauernhof kennen, sagt Landwirtschafstkammerpräsident Josef Moosbrugger. Hier werde ein reales Bild vermittelt.

Familien als Hauptzielgruppe

Rund 280. 000 Gäste haben zuletzt Urlaub am Bauernhof in Vorarlberg verbracht. Darunter sind viele Stammgäste, denn durch den intensiven Kontakt zwischen den Betreibern und den Gästen entstehen oft Freundschaften. Hauptzielgruppe sind Familien, sagt Martha Roth, Obfrau des Vereins „Urlaub am Bauernhof“: Kinder, die im Alltatg wenig Kontakt mit Tieren und natürlichen Kreisläufen hätten, etwa weil sie in der Stadt leben, könnten so dinge erleben, die sie von zuhause nicht kennen würden.

So lukrativ wie Milchwirtschaft

Wirtschaftlich sei der Urlaub am Bauernhof wertvoll, sagt Landwirtschaftskammerpräsident Moosbrugger: Zum einen diene er Landwirten oft als zweites Standbein, um einen Betrieb abzusichern, zum anderen seien die Einnahmemöglichkeiten überraschend groß: Durch die Urlauberbeherbergung ließen sich so viele Einnahmen erzielen wie aus der Milchwirtschaft. Das zeige auch die Bedeutung des Urlaubs am Bauernhof.

„Botschafter des Landes Vorarlberg“

Außerdem leistet die Landwirtschaft Landschaftspflege und liefert jene imageträchtigen Bilder in die Welt, auf die der Vorarlberg Tourismus zählt. Für Gerald März vom Vorarlberg Tourismus sind die Bauernhöfe Betriebe, die als Botschafter des Landes Vorarlberg den Charakter des Landes und der Region vermitteln würden.

Fünf Blumen statt fünf Sterne

Um den Urlaub am Bauernhof noch beser zu vermarkten, gibt es nun auch neue Kriterien, die man nach der Befragung von Gästen zusammengestellt hat. Neu ist auch eine fünfte Kategorie: Bislang gab es vier Blumen - ähnlich wie bei den Hotels die Sterne. Jetzt gibt es eine fünfte Blume.