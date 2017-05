Badesanierer investiert Millionen in der Schweiz

Die Lustenauer Badsanierungsfirma Viterma investiert neun Millionen Franken in eine neue Firmenzentrale in der Schweiz. Eine Erweiterung des Standorts in Lustenau ist laut Viterma bis Dato nicht möglich gewesen. Kritik dazu kommt von den Grünen.

Platz für Büros, Seminar- und Ausstellungsräume sowie Lagerflächen soll die neue - 2.400 Quadratmeter umfassende - Firmenzentrale in Thal künftig bieten. Die Firmenstandorte in Au und Berneck werden im neuen Standort vereint. Derzeit beschäftigt Viterma 100 Mitarbeiter, 50 weitere Stellen sollen in den kommenden fünf Jahren geschaffen werden.

Es gebe auch Pläne den Firmenstandort Lustenau auszubauen, ein Grundstück dafür konnte bisher aber nicht gefunden werden, so Viterma Geschäftsführer, Marco Fitz im Radio Vorarlberg-Interview. Der Neubau in Thal wird von der Firma Goldbeck Rhomberg durchgeführt und soll Ende 2017 abgeschlossen werden.

Kritik zu Grundstücks-Vergabe von den Grünen

Die Grünen kritisieren die Grundstücks-Vergabe in Lustenau. Während Familien-Unternehmen wie Viterma für ihre Expansion vergeblich nach Grundstücken suchen, würden für Großunternehmen wie Ikea die besten Flächen reserviert werden, kritisiert der Grüne Landtags-Abgeordnete Daniel Zadra und fordert eine aktive Standort-Politik. Etwa im Millennium-Park müsste auch eine Alternative zu Ikea entwickelt werden, zumal sich mehrere Betriebe dort ansiedeln könnten.