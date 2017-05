Wegen Navi: Tiroler wird zum Geisterfahrer

Offenbar weil sein Navigationsgerät verrückt gespielt hat, ist ein 42-jähriger Tiroler in der Nacht auf Montag im Langenertunnel zum Geisterfahrer geworden. Danach fuhr er auch noch in den gesperrten Arlbergtunnel ein.

In Begleitung eines Beifahrers fuhr der 42-Jährige gegen 1.45 Uhr auf der S 16 von Bludenz nach Innsbruck, berichtet die Polizei. Bei der Ausfahrt Langen wies ihn sein Navigationsgerät erstmals an umzukehren. Der Tiroler blieb mehrfach stehen, um sich zu orientieren, und fuhr schließlich auf die Arlbergschnellstraße in Richtung Bludenz auf.

ORF.at/Lukas Krummholz

In der Nordröhre des Langenertunnels sollte der 42-Jährige erneut wenden. Der Mann leistete der Anweisung seines Navis folge und drehte in einer Nische um. Anschließend fuhr er als Geisterfahrer in Richtung Tirol. Nachdem er den Tunnel verlassen hatte, fuhr der Tiroler zudem in den wegen Bauarbeiten gesperrten Arlbergstraßentunnel ein.

Mann wird angezeigt

Beim Tunnelportal in St. Jakob konnte der Mann schließlich von einer Streife der ASFINAG gestoppt werden. Ein Alkoholtest verlief negativ, nach Abschluss der Erhebungen wird der Mann bei der Bezirkshauptmannschaft Bludenz angezeigt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls fanden im Arlbergtunnel keine Arbeiten statt.