Tierquälerei: Prozess gegen Jugendliche vertagt

Am Landesgericht Feldkirch ist am Freitag ein aufsehenerregender Fall von Tierquälerei vertagt worden. Zwei Jugendliche müssen sich verantworten, weil sie in Feldkirch einen jungen Kater qualvoll getötet haben sollen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Jugendlichen vor, sie hätten das Tier im Mai 2016 mit einem Ladekabel strangulieren wollen und gegen eine Wand geschleudert. Laut Anklage haben die Jugendlichen dem Kater anschließend einen Schuhbändel mehrfach um den Hals gewickelt um ihn damit an einem Ast zu erhängen. Das Tier verendete.

Link: