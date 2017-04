Vorsorge: Weniger Krebs, mehr Übergewichtige

Seit 40 Jahren gibt es in Vorarlberg Vorsorge-Untersuchungen. Seither gibt es auch Daten dazu, mittlerweile auch in international renommierten Fachzeitschriften publiziert. In Vorarlberg gibt weniger Krebserkrankungen und mehr Übergewichtige als vor 40 Jahren.

Die Zahl der Neuerkrankungen bei Krebs ist in den vergangenen 40 Jahren gesunken, sagt aks-Geschäftsführer Hans Concin - soweit die gute Nachricht. Die schlechte: Übergewicht wird immer mehr zum Thema - mit allen Begleiterkrankungen, wie Herz-Kreislauferkrankungen oder Diabetes.

Für Gesundheitslandesrat Christian Bernhard (ÖVP) sind die Zahlen eine Aufforderung zu handeln. Die zentrale Botschaft der Mediziner laute, dass man sich intensiv mit dem Faktor Übergewicht auseinandersetzen müsse. Beim aks gibt es schon einigen Jahren Programme gegen Übergewicht - etwa an Schulen. Diese sollen künftig deutlich ausgebaut werden.