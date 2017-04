73 Mädchen lernten Bundesheer besser kennen

Am „Girls Day“ des Bundsheeres haben am Donnerstag in Vorarlberg 73 Mädchen und junge Frauen teilgenommen. Österreichweit gab es mit insgesamt 3.500 Frauen eine Rekordbeteiligung. In Vorarlberg sind derzeit drei Frauen beim Bundesheer beschäftigt.

Im Vorjahr hatten rund 1.400 Frauen an sieben Standorten den Girls Day besucht - demgegenüber war heuer eine deutliche Steigerung zu verzeichnen. Am Girls Day erhalten Mädchen und junge Frauen Einblick in den Berufsalltag von Soldaten gegeben. Die Frauen können an dem Tag unter anderem mit einem Simulator schießen.

Am 1. April 1998 rückten die ersten sieben Rekrutinnen beim Österreichischen Bundesheer ein. Aktuell sind österreichweit 473 Soldatinnen beim Bundesheer beschäftigt.

Mädchen beim Bundesheer Im Beitrag von Georg Fabjan sehen Sie Oberst Michael Kerschat und Teilnehmerinnen am Girls Day.

