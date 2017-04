Rhesi: Naturschutzorganisationen abgeblitzt

Naturschutzorganisationen in der Schweiz haben zuletzt Einsprüche gegen das umstrittene Hochwasserschutzprojekt Rhesi am Rhein eingelegt. Die Gemeinde St. Margrethen hat diese Einsprüche jetzt abgewiesen.

Das Rhesi-Projekt steht namentlich für Rhein, Erholung und Sicherheit.

Die Naturschutzorganisationen hatten Einsprüche eingelegt, weil Brunnen im Rheinvorland nicht der modernen Gesetzgebung in der Schweiz entsprechen würden. Mit ihren Einwänden sind sie zwar nicht durchgekommen, die Begründung der Entscheidung würde jetzt aber Transparenz bringen, heißt es von WWF und Pro Natura.

Verzicht auf Rechtsmittel

So seien darin ökologische Ziele definiert - etwa Kriterien, wie zukünftig Grundwasserbrunnen ausgestaltet sein müssen. Und hier stünden in Kürze Neukonzessionierungen an. Geplante Bohrungen und Erkundungen sollen laut Entscheidung vor allem einer nachhaltigen Wasserversorgung dienen. In einer Aussendung des WWF und von Pro Natura heißt es, ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung würde sich dadurch erübrigen.

zurück von weiter

Einmal mehr nutzten die Organisationen aber die Gelegenheit um ihre Lieblingsvariante auf zu zeigen: Eine vollständige Aufweitung des Rheins innerhalb bestehender Dämme bei Widnau-Höchst. Das sei die beste Lösung für den Hochwasserschutz, die Natur, die Trinkwasserversorgung und die Bewohner des Rheintals.

Riesenprojekt: 500 Millionen Euro in 20 Jahren

Das Hochwasserschutzprojekt „Rhesi“ zählt zu den größten Projekten in der Vorarlberger Geschichte. Innerhalb von 20 Jahren soll für 500 Millionen Euro der Rhein sicherer und die Rheinufer zu Erholungsgebieten gemacht werden - mehr dazu in „Rhesi“-Projekt nimmt Form an: Start noch heuer.