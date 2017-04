Schüsse bei Festnahme in Hohenweiler

Am Freitag ist in Hohenweiler ein 29-jähriger Deutscher aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Dabei gab ein Polizeibeamter Signalschüsse ab, als er seine Kollegen bei der Verfolgung des Deutschen aus den Augen verlor.

Gegen 10.30 Uhr wollten Beamte des Landeskriminalamtes und der Polizeiinspektionen Hörbranz und Lochau den 29-Jährigen an seinem Wohnort in Hohenweiler festnehmen. Gegen ihn bestand ein europäischer Haftbefehl.

Der Mann versuchte daraufhin zu flüchten und lief in unwegsames Waldgelände. Dabei erlitt er eine leichte Verletzung am Fuß. Ein Polizeibeamter verfolgte ihn, verlor dabei aber die anderen Beamten aus dem Blickfeld und gab Signalschüsse ab, um den anderen Polizisten seinen Standort anzuzeigen. Der 29-Jährige ließ sich schließlich widerstandslos festnehmen und wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.