Weg schneebedeckt: 21-Jähriger in Bergnot

Ein 21-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag bei einer Wanderung in Hohenems in Bergnot geraten. Wegen des Schnees war der Weg für den Mann nicht mehr erkennbar, weshalb er sich verirrte und in steiles Gelände geriet.

Der Mann war gegen 17.00 Uhr alleine zu der Wanderung von Hohenems über das Gsohl nach Götzis aufgebrochen. Laut Polizei wählte der lediglich mit leichten Turnschuhen ausgerüstete Mann den Aufstieg über den Äuelegrat. Dabei verlor er die Orientierung und landete schließlich im Gebiet oberhalb des Grats. Kurz vor 21.00 Uhr setzte der 21-Jährige einen Notruf ab, woraufhin er mit einem Hubschrauber geborgen und unverletzt ins Tal gebracht wurde.