Neuschnee in den Bergen - Lawinengefahr steigt

Zu Ostern hat es in Vorarlberg geschneit. In höheren Lagen sind bis zu 45 Zentimeter Neuschnee dazugekommen. Auch die Lawinengefahr ist gestiegen. Oberhalb von 2.000 Meter herrscht erhebliche Lawinengefahr der Stufe drei.

Am Ostersonntag fielen in der Silvretta ca. 25cm, im Rätikon bis zu 40cm und in den Nordstaulagen bis zu 45cm Neuschnee. Auch in Hirschegg im Kleinwalsertal schneite es an Ostern kräftig.

Erhebliche Lawinengefahr

Mit Neuschnee und Wind besteht oberhalb etwa 2000m erhebliche Lawinengefahr. Gefahrenstellen für trockene Lawinen sind im windbeeinflussten Steilgelände. Die frischen Triebschneeansammlungen sind störanfällig und leicht auslösbar - mehr dazu im Lawinenlagebericht .

Bernhard Anwander von der Landeswarnzentrale geht davon aus, dass sich die Lawinensituation im Land bis einschließlich Donnerstag aufgrund des winterlichen Wetters und den Schneefällen nicht verändert - und annährend gleich hoch bleibt.

Winterliche Aussichten

Am Ostermontag halten sich die meiste Zeit dichte Wolken am Himmel, häufig regnet oder schneit es. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 900 und 1300m Höhe - mehr dazu im ORF.at-Wetter.

