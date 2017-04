Grenzen werden schärfer kontrolliert

Über die Osterferien werden die Grenzen innerhalb des Schengen-Raumes schärfer kontrolliert. Stichprobenartige Kontrollen sind auch an Vorarlbergs Grenzen jederzeit möglich.

Die Grenzkontrollen betreffen laut Sicherheitslandesrat Erich Schwärzler (ÖVP) in erster Linie jene Grenzübergänge in der Nähe von Flughäfen. In unmittelbarer deutscher Nachbarschaft werden etwa im Raum Memmingen und München verstärkt Kontrollen stattfinden.

Das sei ein Beitrag zur Terrorbekämpfung, sagt Schwärzler, man wolle die gesetzlichen Möglichkeiten - gerade zu Haupt-Reisezeiten - ausschöpfen. Stichprobenartige Kontrollen seien zu Ostern daher auch an Vorarlbergs Grenzen möglich.