Firmung künftig erst ab 17 Jahren

In der Diözese Feldkirch ist nach einem einjährigen Entwicklungsprozess die Entscheidung gefallen, das Firmalter von bisher zwölf auf 17 Jahre anzuheben. Künftig sollen sich Jugendliche bewusst zu diesem Schritt entscheiden.

Es gehe darum, mit jungen Menschen in der wichtigen Lebensphase vom Jugendlichen hin zum Erwachsenenalter in Kontakt zu bleiben, so Pastoralamtsleiter Martin Fenkart im ORF Vorarlberg-Interview.

Es brauche einen guten Kontakt auf Augenhöhe, so Fenkhart. Derzeit würden sich viele Kinder und Jugendliche nach der Firmung von der Kirche verabschieden. Bis zum Jahr 2027 sollen alle Pfarren das neue Konzept umsetzen.

