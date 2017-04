Gesundheitstelefon 1450 geht in Betrieb

Die Pilotphase zur telefonischen Gesundheitsberatung startet am 7. April. Unter der Nummer 1450 erhält man rund um die Uhr Beratung bei gesundheitlichen Problemen. Ziel ist es, die überfüllten Ambulanzen in den Spitälern zu entlasten.

Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen, des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger und der drei Projektbundesländer Vorarlberg, Niederösterreich und Wien.

Speziell geschultes Personal an den Telefonen

1450 ist eine Erstanlaufstelle bei Gesundheitsfragen und akuten Symptomen. Speziell geschultes diplomiertes Krankenpflegepersonal lotst die Anrufer durch ein speziell entwickeltes Abfragesystem. Dabei wird die Dringlichkeit des Anliegens eingestuft und es werden Verhaltensempfehlungen abgegeben. Nach der Beratung erfolgt eine Weiterleitung an den Hausarzt, Facharzt oder auch in die Ambulanz.

In der Schweiz gebe es bereits eine derartige Gesundheitshotline, so VGKK-Obmann Manfred Brunner. In 70 Prozent aller Fälle hätten die Anrufer die Dringlichkeit falsch eingeschätzt.

Link: