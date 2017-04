Verletzte bei Brand im Polizeianhaltezentrum

Im Polizeianhaltezentrum in Bludenz ist in der Nacht auf Freitag in einer Zelle ein Brand ausgebrochen. Zwei Häftlinge und ein Polizist mussten ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert werden.

Das Feuer brach kurz vor 2.00 Uhr in einer Zelle im Erdgeschoß aus, es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Bludenz konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

zurück von weiter

Brandursache noch unklar

Ein Häftling musste mit einer schwereren Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht werden, so Feuerwehrkommandant Jürgen Pösel im ORF Vorarlberg-Interview. Auch ein Polizist, der eine Rauchgasvergiftung erlitt, musste von der Rettung in Spital eingeliefert werden. Ein weiterer Häftling wurde mit Beschwerden ins Krankenhaus gebracht.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Derzeit befinden sich 13 Häftlinge im Anhaltezentrum.