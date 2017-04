Tierschutz-Ombudsmann geht „aus Protest“

Pius Fink, Tierschutz-Ombudsmann des Landes Vorarlberg, hat in seinem letzten Tätigkeitsbericht Vorwürfe erhoben: Er sei in Tierschutz-Verfahren kaum eingebunden gewesen. Daher stehe er für keine weitere Amtsperiode zur Verfügung.

Der Tierschutz-Ombudsmann hat in Behördenverfahren klare Rechte: So hat er in Verwaltungs- und Verwaltungsstrafverfahren gemäß dem Tierschutzgesetz Parteistellung, darf in alle Verfahrensakten Einsicht nehmen und einschlägige Auskünfte verlangen - und er darf auch gegen Bescheide Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht erheben. Dabei fungiert er als Partei und parteilicher Interessensvertreter.

Genau diese Funktion lasse sich „in Vorarlberg nur schwer erfüllen“, so Fink in seinem letzten Tätigkeitsbericht an das Land. Obwohl er es mehrfach eingefordert und aufgezeigt habe, sei er bei Tierschutzverfahren oft nicht eingebunden worden, so der Vorwurf. „Es erfolgt vielfach das Gegenteil von Einbindung, nämlich eine Ausgrenzung“, heißt es in dem Bericht.

Land kündigt Maßnahmen an

Die ihm zustehenden Rechte würden ihm seit Jahren nicht zugestanden, Vereinbartes werde nur teilweise eingehalten. Mit seinem Einsatz für Tierrechte sowohl intern als auch in der Öffentlichkeit seien „Teile der Verwaltung und des Vollzugs im Bereich Tierschutz überfordert.“ Deswegen stehe er für das Amt nicht mehr zur Verfügung: „Aus Protest darüber führt der Tierschutzombudsmann, Dr. Pius Fink, dieses Amt keine weitere Funktionsperiode mehr aus.“

In einer Aussendung versicherten die Landesräte Erich Schwärzler und Christian Bernhard (beide ÖVP) sowie Landesveterinär Norbert Greber, man nehme Finks Kritik ernst. Man habe bereits Maßnahmen veranlasst, um ähnliche Konflikte in Zukunft zu vermeiden. So soll es zukünftig quartalsmäßig eine Besprechung zu tierschutzrelevanten Fragen geben, an der alle relevanten Behörden und Personen teilnehmen sollen.