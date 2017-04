„Start“ begleitet Jugendliche zur Matura

Der Verein „Start Vorarlberg“ unterstützt seit 2009 Jugendliche mit Migrationshintergrund auf ihrem Weg zur Matura. Erste Erfolge haben sich bereits eingestellt: 42 ehemalige Start-Stipendiaten haben die Matura erfolgreich abgeschlossen.

Ein „Start“-Stipendium zu erhalten ist nicht leicht. Die Anforderungen an die Jugendlichen sind hoch, sagt Landeskoordinatorin Sandra Haid: Man lege natürlich Wert auf schulische Leistungen. Darüber hinaus ist auch soziales Engagement gefragt: „Natürlich legen wir auch sehr viel Wert darauf, dass sich die Jugendlichen engagieren, nämlich auch den anderen Menschen etwas Gutes tun.“

Auch die Einkommensverhältnisse in den Familien schaut man sich sehr genau an. In der Regel stammen die Jugendlichen aus kinderreichen Familien und finanziell einfachen Verhältnissen. Die Jugendlichen - derzeit sind es 33 - erhalten dann 100 Euro pro Monat sowie einen PC und einen Drucker als Starter-Paket.

90 Prozent maturieren

Ohne diese Unterstützung würden es viele der Jugendlichen nicht bis zum Schulabschluss schaffen, sagt Haid: „Es wäre vielfach die Matura gar nicht möglich, weil diese Jugendlichen teilweise aus doch bildungsfernen Familien stammen.“ Ziel von „Start“ sei, die Jugendlichen zu ermutigen und anzuspornen, eine Matura au machen und die Familien dabei zu unterstützen.

Im Schnitt würden 90 Prozent der Stipendiaten die Matura erfolgreich abschließen, etwa die Hälfte davon gehe danach studieren, sagt Haid. Finanziert werden die Stipendien durch sogenannte Paten - das sind Vorarlberger Unternehmen, Institutionen oder auch Privatpersonen. „Wir haben derzeit dreißig Paten, die uns unterstützen“, so Haid. Eine volle Patenschaft kostet pro Schuljahr 5.000 Euro.

„Start Hilfe“ für minderjährige Flüchtlinge

Neben der finanziellen Unterstützung erhalten die Jugendlichen auch zahlreiche Seminare und Kurse zur Persönlichkeitsstärkung. Die größte Herausforderung für den Verein „Start“ wird zukünftig die zusätzliche Eingliederung von minderjährigen Flüchtlingen sein, erklärt Haid. Hier läuft bereits ein zweites Projekt, das sich „Start Hilfe“ nennt.

Die Bewerbungsfrist für das kommende Jahr läuft seit Anfang April und endet Ende Mai. Insgesamt 12 Nationen sind unter den Stipendiaten vertreten.

Link: