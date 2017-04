Altach erleidet 0:5-Debakel gegen Salzburg

Der SCR Altach hat im Spitzenspiel gegen Red Bull Salzburg eine bittere 0:5-Schlappe einstecken müssen. Der Rückstand auf den Tabellenführer wächst damit auf zehn Punkte, der Meistertitel ist in weite Ferne gerückt.

Schon in der neunten Minute netzte Andreas Ulmer für Salzburg erstmals ein. Es folgten ein weiterer Treffer von Ulmer (23.) und zwei Tore von Takumi Minamino (55., 61.). In der 38. Minute patzte dann auch noch Altach-Abwehrchef Philipp Netzer: Ein Eigentor bedeutete das zwischenzeitliche 0:3.

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Die Altacher begannen zwar gut und hatten mehr Ballbesitz, konnten sich vor dem Gegentor aber nicht entscheidend in Szene setzen. Nur Nikola Dovedan sorgte in der ersten Hälfte annähernd für Torgefahr, in der zweiten Hälfte spielte Altach dann keine Torchance mehr heraus. Salzburg führt die Bundesliga-Tabelle damit überlegen an. Altach dürfte seine letzte Titelchance verspielt haben.

