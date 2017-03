Brennender Mittelstreifen führt zu Stau auf A 14

Brennende Pflanzen im Mittelstreifen der Autobahn haben am frühen Freitagabend zu Stau auf der A 14 geführt. Die Brandursache ist unklar.

Aus unbekannter Ursache waren bei Dornbirn-Süd auf einer Strecke von ungefähr 25 Metern die Büsche im Grünstreifen in Brand geraten, heißt es bei der Autobahnpolizei Dornbirn. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife versuchte, das Feuer mit einem Handfeuerlöscher zu löschen, was aber nicht gelang – die Feuerwehr Hohenems musste mit drei Fahrzeugen und 20 Mann anrücken. Sie brachten den Brand schnell unter Kontrolle.

Die Autobahn war für eine knappe Dreiviertelstunde in beide Richtungen nur einspurig befahrbar, was zu Stauungen führte. Sie hielten sich nach Angaben der Polizei aber in Grenzen.