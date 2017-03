Vögele Shoes schließt 15 Filialen

Zwei Monate nach der Insolvenz von Vögele Shoes ist eine Sanierung des Unternehmens in Aussicht. Laut Wirtschaftspresseagentur sollen von den österreichweit 50 Filialen 15 geschlossen werden. In Vorarlberg ist der Standort Götzis betroffen.

Die vorsichtig optimistische Perspektive zeichnete sich am Donnerstag nach der Prüfungstagsatzung am Landesgericht ab. Sanierungsverwalter Tobias Gisinger legte laut Wirtschaftspresseagentur ein Konzept vor, das die Schließung eines Drittels der Filialen vorsieht. Sie soll bis April erfolgen. Damit soll das Überleben der anderen sichergestellt werden. Von den Schließungen ist mit Götzis auch einer der sieben Standorte in Vorarlberg betroffen.

Mitarbeiter „bemerkenswert engagiert“

Die Schließungen seien Teil jenes Sanierungskonzeptes, das Vögele bereits bei Eröffnung des Verfahrens vorgelegt habe. Von den Filialschließungen seien insgesamt rund 60 Mitarbeiter betroffen. Sie würden ihren Arbeitsplatz verlieren und seien darüber bereits informiert worden. Der Einsatz der über 240 Beschäftigten sei angesichts der Situation bemerkenswert, so Gisinger. Er zeige sich daran, „dass unsere Umsätze seit der Verfahrenseröffnung über Plan liegen. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken.“ Die bisherige Unternehmensfortführung verlaufe sehr positiv.

Investor wird gesucht

Sanierungsverwalter Gisinger muss bis 4. Mai noch einen Investor finden, um die Quote von 20 Prozent erfüllen zu können. Auch dies ist Teil des ursprünglichen Sanierungskonzepts. Derzeit würden mehrere Gespräche laufen, man hoffe, eine Lösung zu finden. Ohne Investor, so Gisinger, wäre es schwierig, das Unternehmen fortführen zu können.

2,5 Millionen Euro anerkannte Forderungen

Bislang gebe es in dem Verfahren 309 Forderungsanmeldungen inklusive der 247 Dienstnehmer. Dabei seien 2,95 Millionen Euro von den Gläubigern angemeldet worden, wobei Gisinger davon rund 2,5 Millionen Euro anerkannt habe.

Bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens wurden die Verbindlichkeiten vom Geschäftsführer mit mehr als 10 Millionen Euro angegeben. Dass die Schulden nun niedriger sind, liegt an der bisherigen Fortführung des Unternehmens. Die volle Höhe wäre nur bei einer sofortigen Betriebseinstellung bei Verfahrenseröffnung Ende Jänner 2017 angefallen. Mehr dazu in Vögele Shoes: Insolvenzverfahren eröffnet