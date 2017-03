Ausbruch aus Arrest: Zehn Zentimeter Fluchtweg

Einem 19-Jährigen ist am Donnerstag die Flucht aus der Arrestzelle in der Polizeiinspektion Höchst gelungen. Er zwängte sich dabei offensichtlich durch die Gitterstäbe - diese haben einen Abstand von zehn Zentimetern.

Der 19-jährige Rumäne wurde am Donnerstag gegen 13.50 Uhr festgenommen. Ihm werden mehrere Opferstockdiebstähle in der Pfarrkirche Höchst vorgeworfen. Zudem besteht gegen ihn ein aufrechtes Aufenthaltsverbot in Österreich.

Polizeiinspektion Höchst

Der junge Mann wurde in die Arrestzelle der Polizeiinspektion Höchst gebracht. Nach Angaben der Polizei wurden „die Gittertüren der Zelle doppelt verriegelt und die Tür zum Vorraum des Arrests wurde vorschriftsmäßig abgesperrt.“ Nach zehn Minuten habe man die Zelle kontrolliert, es habe keine Auffälligkeiten gegeben.

Flucht durch das Fenster

Anschließend führte die Polizei Zeugeneinvernahmen und weitere Ermittlungen durch. Als die Einsatzkräfte gegen 15.15 Uhr die Zelle erneut kontrollierten, war diese leer.

Polizeiinspektion Höchst

Der 19-Jährige dürfte sich offensichtlich durch die Gitterstäbe der Zelle gezwängt haben. Diese haben einen Abstand von zehn Zentimeter und waren nach dem Ausbruch etwas verbogen. Der Rumäne konnte durch das Fenster flüchten.