40 Betriebe mit dem „salvus“ ausgezeichnet

In Götzis ist am Mittwochabend das Gesundheitsgütesiegel „salvus“ verliehen worden. Insgesamt wurden 40 Betriebe ausgezeichnet, 29 davon erhielten den „salvus“ in Gold.

Mit dem „salvus“ zeichnen Land, VGKK, Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer alle zwei Jahre Betriebe aus, die sich in besonderem Maß im Bereich der Gesundheitsförderung engagieren. In Götzis erhielten am Mittwochabend 29 Unternehmen das Gesundheitsgütesiegel in Gold, elf erhielten es in Silber. 23 von den ausgezeichneten Betrieben nahmen bereits den zweiten „salvus“ mit nach Hause.

VLK

Arbeitsplatzqualität als Wettbewerbsvorteil

„Die meiste Tageszeit verbringen wir im Büro, im Geschäft, in der Werkstatt“, sagte Gesundheitslandesrat Christian Bernhard (ÖVP) anlässlich der Gala am Mittwoch. „Mit dem ‚salvus‘ zeigen wir, dass dieses Thema sowohl von der Wirtschaft als auch von der Arbeitnehmervertretung ernst genommen wird.“

„Gesunde“ Betriebe „Vorarlberg heute“ hat drei Betriebe besucht, die am Mittwoch mit dem „salvus“ ausgezeichnet worden sind.

Ein gesundes Arbeitsumfeld führe nicht nur zu weniger Krankenstandtagen, sondern sei auch ein wichtiger Indikator für die Lebenszufriedenheit und das Wohlbefinden der Menschen. Die Menschen würden sich bei der Wahl ihres Arbeitgebers auch an der Ausgestaltung des Arbeitsumfeldes orientieren. Außerdem sei die Qualität des Arbeitsplatzes wichtig für die Motivation der Belegschaft, so Bernhard. Wer das begreife, sei im Wettbewerb eine Nasenlänge vorne.

Die Ausgezeichneten:

Ersteinreichungen:

Landeshauptstadt Bregenz (silber)

Praxisteam Dr. Seewald und Dr. Seewald KG, Bregenz (gold)

Antoniushaus, Feldkirch (silber)

Pädagogische Hochschule Vorarlberg, Feldkirch (gold)

Eisbär Trockentechnik GmbH, Götzis (silber)

Offsetdruckerei, Schwarzach (gold)

erste Wiederverleihung:

Glatz Unternehmensgruppe GmbH, Bregenz (silber)

Getzner Werkstoffe GmbH, Bürs (gold)

1zu1 Prototypen GmbH & Co KG, Dornbirn (silber)

Benevit - Vorarlberger Pflegemanagement gGmbH, Dornbirn (gold)

privis Immobilienbetreuung GmbH, Dornbirn (silber)

Raiffeisenbank Im Rheintal eGen, Dornbirn (gold)

Zumtobel Group AG, Dornbirn (gold)

Sozialdienste Götzis (gold)

Lercher Werkzeugbau GmbH, Klaus (silber)

Hilti AG, Thüringen (gold)

Haberkorn GmbH, Wolfurt (gold)

zweite Wiederverleihung:

Wälder Versicherung VaG, Andelsbuch (gold)

Getzner Textil AG, Bludenz (gold)

Arbeitsmarktservice Vorarlberg, Bregenz (gold)

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg, Bregenz (gold)

Sparkasse Bregenz (silber)

Stiftung Liebenau Österreich (ehem. St. Anna-Hilfe), Bregenz (gold)

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG, Bregenz (gold)

Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G., Bregenz (gold)

Wolford AG, Bregenz (gold)

Amt der Stadt Dornbirn (gold)

Dornbirner Jugendwerkstätten (gold)

Dornbirner Sparkasse (gold)

Pensionsversicherungsanstalt - Landesstelle Vbg., Dornbirn (gold)

Dr. Eckert-Krause und Partner OG, Feldkirch (gold)

Finanzamt Feldkirch (gold)

Sozialversicherungsanstalt der gewerbl. Wirtschaft, Feldkirch (gold)

Sparkasse der Stadt Feldkirch (silber)

Dorf-Installtationstechnik GmbH, Götzis (silber)

Etiketten CARINI GmbH, Lustenau (gold)

System Industrie Electronic GmbH, Lustenau (gold)

Josef Feuerstein GmbH & Co KG, Nüziders (silber)

NIGGBUS GmbH, Rankweil (gold)

Meusburger Georg GmbH & Co KG, Wolfurt ( gold)