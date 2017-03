Aus dem Rhein geborgene Leiche identifiziert

Die Identität jener Leiche, die am Freitag in Schaan aus dem Rhein geborgen wurde, ist geklärt. Es handelt sich laut Angaben der Polizei in Liechtenstein um eine 72-jährige Schweizerin.

Bei der Obduktion der Frau sind laut Polizei keine Hinweise auf eine strafbare Handlung festgestellt worden.

