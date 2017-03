Türkei-Referendum: Warteschlange im Konsulat

In Österreich hat am Montag die Stimmabgabe zur umstrittenen Verfassungsreform in der Türkei begonnen. Beim türkischen Konsulat in Wolfurt ging es gleich am ersten Tag rund. Die Warteschlange vor der Wahlkabine war lang.

Mit dem Verfassungsreferendum, das am 16. April in der Türkei stattfindet, will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Einführung eines Präsidialsystems durchsetzen. Das von Erdogan angestrebte System stärkt die Stellung des Präsidenten erheblich. Der Präsident wäre nicht nur Staatschef, sondern auch Regierungschef. Auf Exekutive und die Justiz hätte er mehr Einfluss. Der Präsident dürfte künftig auch einer Partei angehören. Kritiker warnen vor einer Ein-Mann-Herrschaft.

In Österreich sind rund 110.000 Türken stimmberechtigt. Ihre Stimme können die Türken auch im Konsulat in Wolfurt abgeben. Auch aus dem deutschen Bodenseeraum und aus Liechtenstein sind Türken zum Konsulat angereist. Bis 9. April kann hier noch gewählt werden.