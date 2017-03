SPÖ-Parteitag: Wahl von Sprickler-Falschlunger

Heute findet der 43. Parteitag der SPÖ Vorarlberg in Götzis statt. Eine Kampfabstimmung wird es nicht geben - als einzige Kandidatin für den Landeparteivorsitz tritt Gabriele Sprickler-Falschlunger an. Als Hauptreferent wird Bundeskanzler Christian Kern erwartet.

Der Parteivorstand hat Sprickler-Falschlunger einstimmig für das Amt nominiert. Als Gegenkandidat hat sich niemand beworben. Die Allgemeinmedizinerin gilt in der Partei als unumstritten. Ob das stimmt, wird sich am Ergebnis der Abstimmung zeigen.

Rund 250 Parteimitglieder sind heuer stimmberechtigt. Bei der letzten Wahl im August 2014 erhielt der langjährige Parteichef Michael Ritsch die Zustimmung von 99,1 Prozent. Sprickler-Falschlunger führt die Landes-SPÖ seit September des Vorjahres an, nachdem Ritsch aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist.

Motto „Plan A für Vorarlberg“

Offizieller Beginn des Parteitags unter dem Motto „Plan A für Vorarlberg“ in der Kulturbühne Ambach ist um 15.00 Uhr. Läuft alles nach Plan, sollte die Wahl gegen 19.00 Uhr beendet sein.

Als Gast wird Bundeskanzler und SPÖ-Bundesparteivorsitzender Christian Kern erwartet. Er wird als Hauptreferent den Parteitag eröffnen. Angelehnt an die Pläne des Bundeskanzlers wollen die Vorarlberger Sozialdemokraten einen „Plan A“ für Vorarlberg entwickeln.

Anders als im September angekündigt, ist der in Gang gesetzte Erneuerungsprozess der Vorarlberger SPÖ noch nicht abgeschlossen. Zwischenergebnisse sollen aber in Anträge eingeflossen sein, die beim Landesparteitag zum Beschuss kommen sollen. Kernthemen sind Wohnen, Soziales, Gesundheit, Pflege und Sicherheit.

Lebenslauf Gabriele Sprickler-Falschlunger

Sprickler-Falschlunger wurde am 21. August 1956 in Bregenz geboren. 1999 trat die Allgemeinmedizinerin in die SPÖ ein. Von 2000 bis 2009 war sie Stadträtin in Dornbirn, seit 2009 ist sie Landtagsabgeordnete.

Ihre Begeisterung für die Sozialdemokratie entspringe ihrem Aufwachen in einer Eisenbahner-Siedlung, so die Politikerin und Ärztin. Es erschütterte sie, dass nach wie vor vielfach die Herkunft entscheidens sei, was aus einem werde.

Es sei unerträglich, dass viele Leute aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt seien, diese Erfahrung mache sie auch tagtäglich als Ärztin. Dies zu ändern sei letztendlich der Kern ihrer Motivation in der Politik. Schon ihr Vater Karl hatte es in den 1990er-Jahren bis an die Spitze der Sozialdemokratie geschafft.

