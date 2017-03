Demonstration gegen neues Tierschutzgesetz

Der „Verein gegen Tierfabriken“ hat am Samstag in ganz Österreich zu Demonstrationen aufgerufen. Anlass war die Novelle zum neuen Tierschutzgesetz. In Bregenz haben sich rund 50 Personen am Protestmarsch beteiligt.

Das neue Tierschutzgesetz drohe zu einer Katastrophe zu werden, sagt Initiator Tobias Giesinger vom „Verein gegen Tierfabriken“. Als Beispiele nennt er Ausnahmen bei der dauernden Anbindehaltung von Rindern oder die Kastration von Ferkeln ohne Betäubung.

Die Tierschützer fordern etwa eine verpflichtende Kastration von Freigängerkatzen oder das Verbot von Aussetzen von Tieren für die Jagd. Die Demonstration in Bregenz verlief ohne Zwischenfälle.

Video von der Demo in Bregenz Im Beitrag zu sehen sind Tobias Giesinger ("Verein gegen Tierfabriken) und Simone Trageser („Es reicht“).

Die Novelle des Tierschutzgesetzes ist am 15. März mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und NEOS im Gesundheitsausschuss beschlossen worden. Für die Opposition gingen die Neuerungen im Gesetz nicht weit genug - mehr dazu in Neues Tierschutzgesetz passiert Gesundheitsausschuss.