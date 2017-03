Ladendieb in Bludenz überführt

Die Bludenzer Polizisten konnten einen Ladendieb ausforschen, der für vier Ladendiebstähle in einem Einkaufszentrum verantwortlich sein soll. Der 31-jährige Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft in Feldkirch angezeigt.

Laut Polizei soll der Ladendieb insgesamt vier Mal zugeschlagen haben. Einmal am 9.3.2017 und dreimal am 20.3.2017. Der 31-jährige in Dornbirn wohnhafte Mann hat es auf zwei Geschäfte in einem Bludenzer Einkaufszentrum abgesehen, dort soll er eine Sportuhr im Wert von 240 Euro sowie ein mehrere Parfüms im Wert von insgesamt 290 Euro gestohlen haben.