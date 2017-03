Millioneninvestition in Hochwasserschutz

Die Vorarlberger Landesregierung investiert weiter in den Hochwasserschutz. Für ein Flussbau-Maßnahmenpaket stellt sie nun mehr als 1,52 Millionen Euro zur Verfügung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 5,2 Millionen Euro.

Laut Landesrat Erich Schwärzler besteht das Maßnahmenpaket aus rund 60 Instandhaltungs- und Kleinmaßnahmen mit einem Finanzierungserfordernis von unter 110.000 Euro sowie neun Bau- und Instandhaltungsprojekte über 110.000 Euro, die an Bundesflüssen, Grenz- und Interessentengewässern realisiert werden.

Sanierung des Damms in Koblach

Kleinmaßnahmen für den Hochwasserschutz werden etwa an der Bregenzerache und am Lustenauerkanal umgesetzt. Ebenso an der Rotach in Langen bei Bregenz sowie an der Nafla in Rankweil. Instandhaltungsprojekte mit einem Finanzierungserfordernis über 110.000 Euro werden zum Beispiel an der Dornbirnerach und am Rheintalbinnenkanal sowie an der Ill vorgenommen. Investiert wird aber auch an der Frutz in Koblach. Der bestehende Hochwasserschutzdamm muss saniert werden.

Heuer insgesamt 32 Millionen Euro budgetiert

Seit 2005 haben Vorarlberg Gemeinden und Wasserverbände mit Unterstützung durch die Abteilung Wasserwirtschaft des Landes und die Wildbachverbauung in Summe 413 Millionen Euro für Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser und Lawinen ausgegeben. Heuer sind rund 32 Millionen Euro Gesamtinvestitionen für die weitere Umsetzung des Hochwasserschutzes in Vorarlberg geplant. Die genehmigten Arbeiten werden in engem Einvernehmen mit dem Natur- und Landschaftsschutz und unter Beachtung ökologischer Grundsätze durchgeführt, betont Landesrat Schwärzler.