Strache traut Vorarlberger FPÖ einiges zu

FPÖ-Bundes-Parteiobmann Heinz-Christian Strache hat bei seinem Vorarlberg-Besuch am Dienstag die Landespartei gelobt. Er traut den Vorarlberger Freiheitlichen bei künftigen Wahlen eine deutliche Steigerung zu

Neuwahlen lägen in der Luft, so Strache, und Vorarlberg sei eines der stärksten blauen Bundesländer. Das Ziel müsse mit 30 Prozent definiert werden und könne auch in Vorarlberg erreicht werden.