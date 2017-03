Gegen liegende Skifahrerin gefahren

Ein unbekannter Skifahrer ist am Montag in Stuben gegen eine am Boden liegende Skifahrerin gefahren. Er stürzte, fuhr dann aber weiter. Die Frau erlitt Schnittverletzungen.

Die 50-jährige Frau fuhr gegen 13.30 Uhr im Skigebiet Valfagehr auf der blau markierten Piste 100 ab. Dabei stürzte sie ohne Fremdverschulden. Ein nachfolgender Skifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit der auf der Piste liegenden Frau. Die Skifahrerin erlitt Schnittwunden am Schienbein.

Der unbekannte Skifahrer stürzte auch, fuhr dann aber weiter. Der Skifahrer und allfällige Zeugen der Kollision werden gebeten, sich mit der Polizei in Klösterle (Tel. 059 133 8104) in Verbindung zu setzen. Der Mann wird als etwa 50 Jahre alt beschrieben. Er sprach hochdeutsch.