Bahnhofs-Neubau soll vorgezogen werden

Nachdem das Projekt Seestadt in Bregenz Geschichte ist, wollen die Stadt und das Land den Bregenzer Bahnhof so schnell wie möglich neu bauen. Diskutiert wird auch, ob der Bahnhof näher ans Zentrum rücken soll.

Nach Angaben von Mobilitäts-Landesrat Johannes Rauch (Grüne) ist die Frage, wie schnell sich die ÖBB mit den Investoren über ein Vorziehen des Neubaus verständigen können. Hier müsse etwa geklärt werden, ob und wie bereits bestehende Verträge Spielräume bieten. Rauch drängt auf einen raschen Neubau des Bregenzer Bahnhofes. „Dieser Bahnhof ist ein Schandfleck und muss so rasch wie möglich beseitigt werden“, sagte Rauch im Jänner - mehr dazu in: „Bahnhof Bregenz ist ein Schandfleck“.

Verträge für Unterführung bereits fix

Am Freitag gibt es das nächste Treffen zwischen Stadt, Land und ÖBB. Im Raum steht auch die Frage, ob sich nach dem Seestadt-Aus nicht auch andere räumliche Möglichkeiten für einen Neubau ergeben - wie etwa ein Näherrücken des Bahnhofes an die Stadt. Fix geplant ist hingegen eine Unterführung vom Bahnhof zum Seestadt-Areal, das derzeit als großer Parkplatz genützt wird. Die Verträge dazu liegen bereits ausverhandelt auf dem Tisch.

Bahnhof Teil des Projekts Seequartier

Der Bahnhofs-Neubau ist Teil eines Großprojekts: Auf dem rund 20.000 Quadratmeter großen Gelände zwischen Mehrerauerbrücke und Bahnhof soll laut Betreiber eine Kombination aus Wohnungen, Büros, Geschäften und öffentlichem Verkehr entstehen - mehr dazu in: Seequartier rückt in den Mittelpunkt. Dieses Großprojekt wird als Projekt Seequartier bezeichnet - nicht zu verwechseln mit dem inzwischen gestoppten Projekt Seestadt.

Das Projekt Seestadt hätte eines der größten Einkaufszentren in Vorarlberg werden sollen: Auf dem 9.000 Quadratmeter umfassenden Seestadt-Areal am Bodenseeufer wollten die Betreiber vier zusammenhängende Gebäude errichten. Das Projekt wurde im Jänner wegen Kostenüberschreitungen gestoppt - mehr dazu in: Aus für Bregenzer Seestadt. Über die künftige Verwendung des Seestadt-Geländes soll in den kommenden Monaten und Jahren entschieden werden.